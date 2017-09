Un représentant du cluster maritime français en Polynésie

PAPEETE, le 17 septembre 2017 - Le Vice-président, Teva Rohfritsch, a reçu, ce vendredi, Alexandre Luczkiewicz, responsable des relations et des actions Outre-mer du Cluster maritime français, en charge de la coordination des clusters outre-mer, accompagné de Gérard Siu, président du Cluster maritime de Polynésie française.



Cet entretien a permis d’évoquer la politique de développement de l’économie maritime en Polynésie française, et plus particulièrement, les filières des bioressources marines, du tourisme et de la croisière.



Le Vice-président a réaffirmé que le Gouvernement souhaite encourager et développer toutes les composantes de l’économie bleue, sources indéniables de revenus et d’emplois pour le Pays.