Un rassemblement de jumeaux (et plus) à Paofai le 15 août

PAPEETE le 3 août 2017 - Les jumeaux et triplés (il ne semble pas y avoir eu de naissance de quadruplés sur le territoire) sont invités à se retrouver au parc Paofai le mardi 15 août. Une déclinaison locale de l'événement national intitulé Grand rassemblement des Deux & plus qui a lieu les 14 et 15 dans le Morbihan.



" L'idée c'est de rassembler des jumeaux et jumelles et leurs parents ", explique Cyndie Puura, maman de deux jumelles âgées de 3 ans. Elle a lancé l'invitation sur Facebook dimanche dernier. " Je pensais qu'il n'y avait que quelques jumeaux ici, mais j'ai tout de suite été harcelée de demandes, il y en a plus que l'on croit ." Le groupe Facebook Jumeaux et plus … Tahiti et ses îles ;) compte actuellement 138 membres. Il est géré par trois administrateurs.



Je m'attendais à avoir des jumeaux



Le rassemblement est ouvert à ceux qui souhaitent partager leurs expériences, raconter leur grossesse multiple, échanger sur leurs doutes, leurs différences, leurs difficultés. " Je m'attendais à avoir des jumeaux, mon mari est faux-jumeaux et de mon côté il y a aussi des jumeaux, mais une fois qu'on les a, c'est parfois dur. Heureusement j'ai l'aide de mon mari et de ma famille. "



L'idée de ce rassemblement lui est venue après la parution d'un post en lien avec le rassemblement national. Deux et Plus a lieu tous les ans depuis 1994 les 14 et 15 août à Pleucadeuc dans le Morbihan en Bretagne. Il rencontre un franc succès depuis 23 ans.



Un peu plus de grossesses multiples en Polynésie



En France, les grossesses gémellaires représentent 17,4‰ des grossesses, les triplés sont 0,26‰ les quadruplés et plus 0,005 ‰. Pascale Langy, cadre sage-femme au centre hospitalier de Polynésie française indique qu'en Polynésie française les grossesses multiples sont un peu plus élevées qu'en métropole. "Sachant qu'elles sont toutes spontanées, elles ne sont pas stimulées", précise celle qui ne se rappelle pas de naissance de quadruplés et plus sur le territoire.



Dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, seule l'insémination artificielle est pratiquée à Tahiti. La fécondation in vitro (FIV) qui consiste en l'implantation de plusieurs embryons dans l'utérus a été pratiquée à Paofai de 1990 à 1995 mais s'est arrêtée depuis. Les "risques" de grossesses gémellaires sont augmentés en cas de FIV.



Le jumeau, littéralement, est un individu qui a partagé le même utérus au cours de la gestation. Les triplés sont donc trois jumeaux, les quadruplés, quatre jumeaux. Mais dans le langage courant, il désigne les doubles naissances.