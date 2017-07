Un projectile tiré de Syrie atterrit dans le Golan occupé par Israël

Jérusalem, Non défini | AFP | samedi 01/07/2017 - Un projectile tiré de Syrie a atterri samedi dans la partie du plateau du Golan occupée par Israël, a indiqué l'armée israélienne alors que ce type d'incidents se sont multipliés depuis la fin juin.



"Le projectile a été tiré lors de combats internes en Syrie", pays en guerre et voisin d'Israël, a précisé l'armée en ajoutant qu'il n'avait causé ni dégâts ni blessés.



Des tirs de roquettes ou de projectiles en provenance de Syrie ont régulièrement lieu dans cette région à la suite d'affrontements entre les forces du régime de Bachar al-Assad et des groupes rebelles dans la province de Qouneitra, près de la partie occupée du Golan.



La veille, l'armée de l'air israélienne a bombardé une position de l'armée syrienne quelques heures après la chute sur le Golan occupé d'une roquette tirée de Syrie. Il y a une semaine, l'armée israélienne a frappé des positions du régime après des tirs similaires.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé que son pays ne tolèrerait "aucun tir" contre son territoire.



Israël occupe depuis 1967 quelque 1.200 km2 du plateau du Golan, qu'il a annexés, une décision que n'a jamais reconnue la communauté internationale. Environ 510 km2 restent sous contrôle syrien.



Israël et la Syrie sont techniquement toujours en état de guerre.



