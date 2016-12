Un procédé innovant pour le slipway du fare va'a de Vaitupa

FAA'A, le 28 décembre 2016. Les travaux d’aménagement du slip-way pour la mise à sec des pirogues pour le fare va’a à la marina de Vaitupa-Faa’a sont terminés. Des dalles anti-dérapantes ont été posées.



C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs du fare va’a à la marina de Vaitupa- Faa’a. Il aura fallu trois semaines à l’entreprise Marina System & Equipement Polynésie pour aménager le slipway en posant des dalles anti-dérapantes sur 25 mètres de longueur et 7,20 mètres de largeur.



C’est la première fois que ce procédé est utilisé en Polynésie. La commune de Faa’a est la première avec ce système alvéolaire créant ainsi l’antidérapant et empêchant le dépôt d’algues. Cependant, elles seront toujours là, collées au béton du slip.



Un nettoyage à haute pression sera nécessaire tout de même. Cet aménagement permettra de résoudre les problèmes de sécurité rencontrés par les utilisateurs du site notamment les rameurs et les élèves. L’opération qui s’élève à 4 291 540 fcfp est financée sur fonds propres de la commune.



«Certains rameurs, les habitués, l’ont utilisés et sont très satisfaits. Les techniciens de l’hôtel Intercontinental sont passés voir le procédé. Ils envisageraient la même chose pour deux slipway à Tetiaroa", a souligné Terorotua Teniarahi.