Un présumé voleur de l'arme du gendarme interpellé… sur un contrôle routier

PAPEETE, le 8 février 2017 -L'enquête ouverte après le vol du pistolet de service d'un gendarme à Paea , il y a un mois à son domicile, progresse. Si trois individus ont déjà été placés en détention provisoire vendredi dernier dans le cadre de cette affaire, un quatrième larron s'apprête à les rejoindre ce mercredi du côté de la maison d'arrêt de Nuutania.Alors que ses trois comparses sont soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir eu le pistolet semi-automatique entre les mains pour le cacher ou le monnayer, lui serait l'auteur principal du vol au domicile du militaire. Rappelons que l'arme a été retrouvée ainsi qu'un chargeur qui avait aussi été volé. Activement recherché par les gendarmes de la section de recherches, il aurait été confondu par son ADN dans le cadre d'une enquête sans aucun rapport, ouverte pour divers vols et cambriolages, et découverts à la suite à un banal contrôle routier de la police sur l'intéressé en début de semaine.Placé en garde à vue, le suspect a été déféré au parquet cet après-midi pour le volet vols et cambriolages le concernant. Il est notamment impliqué dans une série de vols de sacs, téléphones et cartes de crédit commis récemment dans les bureaux et les chambres du centre hospitalier de la Polynésie française à Pirae. Consommateur d'ice, un sachet contenant des résidus de cette drogue et le matériel pour la fumer ont également été trouvés sur lui.