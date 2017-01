Un polynésien remporte 16 millions à l'Euro Millions

PAPEETE, le 10/01/2017 - Il s'agit d'un jeune quadragénaire de Tahiti qui a validé son ticket au magasin Kina à Pirae. Habitué à jouer à l'Euro Millions, ce chef d'entreprise mise toujours les mêmes numéros au tirage du mardi et au tirage du vendredi. Et, il a eu raison puisque la chance a frappé à sa porte.



En découvrant les résultats, ce polynésien quadragénaire a eu la magnifique surprise de voir que son reçu était gagnant d'un gros lot de 16 millions de francs. Il avait en effet trouvé les 5 bons numéros au tirage de l'Euro Millions du mardi 3 janvier. Des numéros qu'il avait choisis au hasard.



L'heureux gagnant a assuré vouloir utiliser son gain pour se faire plaisir et notamment pourquoi pas un voyage ou réaliser un rêve d’enfance avec une nouvelle voiture.



De son côté, la Pacifique des Jeux attend toujours de connaitre l'identité de la personne qui a remporté 596 millions de francs en jouant au Loto.