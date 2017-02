Un petit avion s'écrase sur un centre commercial à Melbourne: cinq morts

La police pense que l'accident a pu se produire en raison d'une "panne moteur catastrophique" mais les enquêteurs ont été incapables d'accéder au bâtiment en feu, a annoncé le surintendant Mick Frewen.



Environ 60 pompiers évaluent la zone en feu et tentent d'évaluer les dommages structurels.



Jason, un animateur de la radio ABC était dans un taxi quand il a regardé par la fenêtre et a vu ce qu'il pensait être un avion à double hélice.



«Je voyais ce bi-plan voler vraiment bas et de façon très rapide. Il est allé juste derrière les barrières, donc je ne pouvais pas voir l'impact, mais quand il a frappé le bâtiment il y avait une énorme boule de feu ", a-t-il dit.