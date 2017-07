Un parcours aventure prévu à Vaipahi pour 2018

PAPEETE, le 11 juillet 2017 - Le ministère du tourisme a annoncé la mise en place d'un parcours aventure dans les jardins de Vaipahi dans le courant de l'année 2018.



Le site de Vaipahi se refait une beauté. Dans le cadre des contrats de projet le ministère du tourisme a prévu le réaménagement du site de Vaipahi. Une première enveloppe destinée au balisage des sentiers, l'aménagement du point de vue, la construction d'un fare pote, la mise en place de bancs et de tables de pique-nique.



Courant 2017, une deuxième enveloppe a été consacrée à Vaipahi. En effet, l'enveloppement initialement destinée à l'aménagement de la Fautaua a été redirigée vers Vaipahi du fait de problèmes fonciers empêchant le bon déroulement des aménagements. Ainsi cette enveloppe budgétaire de 15 millions de francs sera consacrée à la mise en place d'un " parcours aventure ". " Ce sera un projet de l'ordre du Rainbow Parc avec des filets pour les enfants, ce sera un projet moins complexe que le projet d'accrobranche de Moorea ", indique-t-on au ministère du tourisme.



De son côté, la commune se dit satisfaite du projet, "nous sommes preneurs pour tout type d'animations qui peut générer par la suite des petits emplois. C'est un projet du Pays parce que Vaipahi appartient au Pays. La ministre du Tourisme nous a dit qu'elle nous aiderait à monter un comité qui regroupera tous les acteurs du tourisme de la commune pour travailler sur des projets de ce genre. Pour l'instant le projet est en phase de préparation . "



Ainsi, au total ce seront 40 millions de francs qui seront consacré au plan de réaménagement des jardins de Vaipahi. Le plan comprendra un projet de passerelle suspendue ou "pont de singe", elle sera située dans la vallée, en empruntant le sentier de la petite boucle. Elle enjambera donc la rivière de Vaipahi sur 35-40 m. Elle devrait permettre le passage d'une personne avec filets de protection. Elle sera en forme de V .



Les études sont en cours (études géotechniques, relevés topographiques, étude de faisabilité).. Les travaux pour l'élaboration de ce "pont de singe" sont estimés à environ 13 millions de francs. Des études de faisabilités et des esquisses ont déjà été lancée et la concrétisation du pont devrait se faire d'ici la fin de l'année.