Un nouveau commandant pour le Bougainville

Le B2M (bateau multi-missions) Bougainville est arrivé à la base navale de Papeete le vendredi 16 décembre matin après 51 jours de mer et cinq escales. Armé par deux équipages de 23 marins et pouvant assurer un déplacement d’environ 2 300 tonnes en charge, le B2M peut atteindre une vitesse de 13 nœuds. Ce type de bâtiment permettra d’effectuer des missions de 30 jours sans ravitaillement et sera en mesure de naviguer 200 jours par an grâce au système de double équipage, une première pour les Outre-mer.