Un nouveau capitaine pour le Bougainville

PAPEETE, le 4 août 2017 - Vendredi dernier, la passation de commandement de l'équipage A du Bougainville a eu lieu à la base navale de Fare Ute. Le capitaine de corvette Jacques Magnier de Maisonneuve a succédé au capitaine de corvette Sébastien Fajon.



Vendredi dernier, une cérémonie s'est tenue sur le bâtiment multi-missions, le Bougainville. En présence du colonel Paul Bader, commandant supérieur des forces armées par suppléance, le capitaine Sébastien Fajon a laissé sa place au capitaine de corvette Jacques Magnier de Maisonneuve. Ex commandant en second de la frégate Le Prairial, ce dernier est né en 1983. Après avoir intégré l'Ecole navale où il a reçu la spécialité "lutte sous la mer", le capitaine de corvette Jacques Magnier de Maisonneuve a participé à des opérations menées au Sahel, ainsi qu'aux opérations "Harmattan" et "Serval." Le nouveau commandant de l'équipage, après avoir salué le travail de son prédécesseur, a indiqué qu'il souhaitait " conserver la soif d'aventure et de découverte qui caractérisait Louis-Antoine de Bougainville, l'homme qui a mené le premier tour du monde officiel français." Dans son discours, Jacques Mannier de Maisonneuve a également remercié sa famille en évoquant la vie de militaire, faite de " départs imprévus et de retours imprévisibles."