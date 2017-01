Un nouveau camion de pompiers à Faa'a

FAA'A, le 2 janvier 2017. La caserne des pompiers de Faa’a a reçu vendredi son nouveau véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).



Depuis vendredi, les pompiers de Faa'a ont un nouveau camion. Pour l’occasion, l’équipe en service était accompagée des élus du conseil municipal et de la directrice générale des services.



Acquis pour un coût de 17,8 millions, ce VSAV est opérationel de suite. Il vient renforcer la flotte des pompiers de Faa’a. Il leur permetta d’être mieux équipés pour accomplir leurs missions de secours auprès de la population.



Le centre de secours et incendie de Faa’a a recensé près de 2 500 interventions sur l’année 2016.