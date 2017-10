Un militaire tahitien dans le coma après une agression en métropole

PAPEETE, le 21 octobre 2016 - Ce samedi vers 4 heures du matin en métropole, un militaire polynésien de 29 ans a été roué de coups par plusieurs individus, près d'une station de lavage, après avoir passé une partie de la nuit dans une discothèque du quartier de la Palud à Fréjus, rapportent nos confrères de Var Matin.Le militaire, originaire de Tahiti et pensionnaire du 3e RAMa (Régiment d'artillerie de marine) selon le média varois , a été transporté vers l'hôpital intercommunal dans un état critique et placé dans un coma artificiel.Les circonstances de cette sauvage agression restent à déterminer par les policiers qui ont ouvert une enquête. Selon les informations de Var Matin , plusieurs auditions de témoins ont eu lieu ce samedi après-midi au commissariat et deux individus, qui se sont présentés volontairement à la police, ont été placés en garde à vue.L'identité de la victime n'a pas été communiquée.