Un important dispositif pour accueillir Hokule'a, vendredi

MAHINA, le 12/04/2017 - La pirogue double sera dans la baie de Matavai vendredi matin. Une grande manifestation est ainsi prévue pour accueillir son équipage. Sur le site de la Pointe Vénus, un village sera mis en place par l'association "Aupuru i te moana" (protection de l'océan). D'autres animations seront également programmées.



Ce sera la fête vendredi à la Pointe Vénus de Mahina, pour l'arrivée de la pirogue double Hokule'a. Depuis plusieurs jours, les préparatifs se mettent en place afin que cette journée soit mémorable.



Le programme sera donc bien chargé, avec l'ouverture à 8 heures du village des exposants de l'association " Aupuru i te moana ". Un espace mini-conférence sur différentes thèmes sera aussi disponible à partir de 8h30. Les activités démarreront à 9 heures (démonstrations de bouturage de corail, de peinture sur va'a…).



L'arrivée de Hokule'a dans la baie de Matavai est prévue pour 9 heures. Un accueil traditionnel au son des pahu, des pū et des to'ere sera mis en place, avec des 'orero qui seront déclamés par un groupe d'enfants. S'en suivra un spectacle de danse traditionnelle mixé entre le 'ori tahiti et le haka manu, suivis des discours des officiels et des offrandes.



Une fois ces étapes terminées, l'équipage de Hokule'a visitera le village " Aupuru i te moana " et le stand de l'école Ohi Teitei. Bien sûr, des animations seront mises en place.



Les enfants n'ont pas été oubliés puisqu'à partir de 13 heures, Vaiana et Maui arriveront à bord de leur va'a.



À partir de 13h30, place au concours du meilleur couple Vaiana et Maui, et du concours de la meilleure interprétation des chansons de Vaiana.



Les festivités se clôtureront à 17 heures.





Retrouvez le programme complet de la journée à la fin de cet article.