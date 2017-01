Un hommage à John Doom au CESC

PAPEETE, le 31 juillet 2017. Les membres du Conseil économique, social et culturel ont rendu hommage ce mardi matin à John Doom, qui siégeait encore l'an dernier dans la quatrième institution du Pays.



Figure éminente de la culture polynésienne et homme engagé, John Doom s'était éteint le 25 décembre dernier, à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie. Co-fondateur de l’Académie tahitienne et ardent militant anti-nucléaire, il était aussi très impliqué au sein de l’église protestante mā'ohi. Membre de l'académie tahitienne, il siégeait à ce titre au sein du CESC.



Plusieurs proches de John Doom étaient présents pour cet hommage, parmi lesquels, sa sœur Eleonor Doom, sa petite-fille Heiava Lenoir, et plusieurs membres de l’Académie Tahitienne. Les personnalités présentes n’ont pas manqué de saluer la vie remarquable de « Papy Doom », notamment la ministre du tourisme Nicole Bouteau, le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, le Consul de Chine Long Ling, et le président du CESC Winiki Sage et le président de l’Assemblée Marcel Tuihani.