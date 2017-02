Un hélicoptère pour sécuriser Punavai

"C'est un chantier pour le compte du Territoire et de l’Équipement, de sécurisation de la zone dans le cadre de l'aménagement du parcours de santé"

"La falaise a des blocs instables, donc pour commencer, les plus instables ont été purgés. On les a fait tomber à l'aide de longues cannes que l'on insère dans les fractures, et avec lesquelles on fait levier. Donc les gars ont fait tomber ces pierres dangereuses, puis on a débroussaillé la falaise. On a dû travailler de nuit et fermer la route des plaines, parce que les blocs en tombant peuvent rebondir loin. Effectivement, il y en a eu jusque de l'autre côté de la route !"

"On s'attache les services de Tahiti Hélicoptères pour la mise en place des grillages sur falaise. Les grillages déjà installés avaient pu être posés avec des grues, avec l'accès par le parking. Mais là on est trop excentré, on ne peut plus rien faire à la grue, et la seule solution c'est l'hélicoptère. Donc on a commencé par poser un millier d'ancrages, il faut forer sur 2,5 ou 3 mètres, et on va y attacher le grillage. On va aussi attacher les grillages existants, qui sont simplement posés sur la falaise pour l'instant, ils avaient été installés dans l'urgence. Là on vient finaliser le secteur

"Tous les travaux en hauteur sont des travaux à risque, et il est exceptionnel de travailler avec un hélicoptère"

"Nous sommes formés, tous les ans on a des formations de recyclages, on a un équipement spécialisé. Travailler en hauteur est tout le temps à risque, donc on fait ce qu'il faut"