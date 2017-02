Un "guichet unique" pour les investisseurs

PAPEETE, le 28 février 2017. Le gouvernement a annoncé ce mardi la création d'une délégation polynésienne aux investissements. "C'est important qu'il y ait cette délégation, dédiée au pilotage et au soutien de ces projets", a souligné Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement. "Ce sera un guichet unique pour que les investisseurs aient enfin l'impression qu'on s'intéresse à leurs investissements".



"Afin d’optimiser l’action publique dans le domaine des grands projets d’investissement, il apparaît nécessaire, à très court terme, de mettre en place un accueil unique et un accompagnement personnalisé des investisseurs dans les différentes phases du projet, de restituer précisément aux porteurs de projets le cadre et les conditions d’investissement en Polynésie française (réglementation, fiscalité, urbanisme), d’accompagner les investisseurs dans le financement des projets (défiscalisation locale et/ou métropolitaine) et de renforcer la promotion des investissements et des exportations", précise un communiqué du gouvernement.



La délégation aura notamment pour mission "la promotion des investissements et des exportations", "l’accueil et l’accompagnement des investisseurs tout au long de leur projet", "l’information et l’adaptation du cadre réglementaire des investissements", "l’accompagnement dans les démarches de financement des projets d’investissement", "la coordination de l’ensemble des phases des projets d’investissement" et "le contrôle des engagements pris dans les programmes d’investissement."



"Cette délégation sera constituée d’une équipe resserrée d’experts dans les domaines de la finance, de la fiscalité, des aspects juridiques, de la réglementation et de la communication, l’objectif à très court terme étant d’accompagner l’action du gouvernement dans la mise en œuvre des grands projets d’investissement", précise le gouvernement.