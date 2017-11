Un forum des énergies au collège Notre Dame des Anges

FAA'A, le 22/11/2017 - C'est la 1ère édition de ces rencontres entre professionnels et collégiens. Des stands sont proposés par des enseignants et des entreprises spécialisées dans le domaine. Les collégiens ont aussi découvert les formations continues proposées par le lycée professionnel Saint-Joseph.



Ce forum a été inauguré, ce mercredi, par le 1er et 4ème adjoint au maire de Faa'a, Robert Maker et Victoire Laurent et la conseillère municipal Teura Tarahu-Atuahiva.



Tāvana Victoire Laurent a rappelé qu’elle a été elle-même une élève de NDA. Elle a remercié toute l’équipe et la direction du collège pour l’organisation de cet évènement. C’est une belle opportunité pour les élèves de repérer les différentes formes d’énergies.



Ce forum a mis l’accent sur plusieurs aspects majeurs liés à la transition énergétique et au respect à l’environnement.



Cette première édition est dédiée aux 660 élèves de l’établissement dans le but de les sensibiliser sur le programme Eco Collège.