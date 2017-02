Un étudiant violemment agressé à l'université

PUNAAUIA, le 15 février 2017. Un étudiant de formation continue (cours du soir) a subi mardi soir une grave agression sur le campus de l'université de Punaauia, informe le président de l'université dans un courriel adressé aux étudiants, enseignants et personnels de l'UPF. La victime est actuellement soignée à l'hôpital du Taaone.



Une violente agression s'est passée mardi soir à l'université. "Un étudiant de formation continue (cours du soir) a subi mardi soir une grave agression sur le campus entre la halle des sports et le bâtiment G" , précise le président de l'université, Eric Conte, dans un courriel adressé aux étudiants, enseignants et personnels de l'UPF.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette agression.

L’étudiant est actuellement hospitalisé à l’hôpital du Taaone.



"L’Université de la Polynésie française témoigne son soutien à l’étudiant et à sa famille et remercie les étudiants, le personnel et les gendarmes qui sont intervenus rapidement hier soir" , indique Eric Conte.



Dès mardi soir, l’université a renforcé la sécurisation du campus en sollicitant de sa société de gardiennage du personnel supplémentaire. La direction de l'université invite " les étudiants et personnels de l'UPF à être vigilants et à signaler toute présence inquiétante sur le campus à l’agent de sécurité au numéro : 87.70.73.57".