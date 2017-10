Un court métrage sur la perte de poids d'un adolescent

"maintenant c'est une passion que je garderai à vie !"



"Nous avons travaillé sur ce projet pendant un an, l'un de nous était en première et l'autre en terminale. Honnêtement cette option c'est notre cours préféré, c'est le seul moment où on est contents d'aller en cours !



Tapea te Paari ça a demandé une petite centaine de plans, il dure 17 minutes. Nous avons été une vingtaine à travailler dessus, entre ceux de l'option et des volontaires. Et on est vraiment contents du résultat ! Ça a été beaucoup de travail, surtout sur une longue durée de temps. Pendant un an le projet reste toujours à l'esprit, et pendant qu'on filmait il y a eu beaucoup de bons moments, c’est une aventure humaine. On a appris beaucoup de choses, même si il nous reste énormément de choses à apprendre.



(Maronui) Justement le mois prochain je parts en Nouvelle-Zélande faire des études d'audio-visuel, donc je vais continuer dans cette voie !



(Yohan) Et moi je finis ma terminale, et j'espère intégrer une école de cinéma en France. Mais quoi qu'il arrive, maintenant c'est une passion que je garderai à vie !"