Un comité de pilotage pour concrétiser le SOS

PAPEETE, 1er février 2017 - Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a annoncé mercredi la constitution d’un comité de pilotage chargé de planifier, " dans une démarche consensuelle ", la mise en œuvre des dispositions du schéma d’organisation sanitaire (SOS), dans le cadre de la réforme du système de santé polynésien.



Un comité de pilotage est créé pour planifier la mise en œuvre des dispositions les plus urgentes du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 (SOS). Cet organe décisionnel doit proposer sous 15 jours des thématiques visant à améliorer la performance du système d’assurance-maladie polynésien. Celles-ci seront soumises à des ateliers thématiques dans le courant du mois de février, avec une restitution de leurs conclusions attendue pour la troisième semaine du mois de mars.



" La philosophie est de faire en sorte que la société civile puisse se réapproprier ces mesures complexes et ces réformes difficiles à prendre " a souligné Jacques Raynal, hier, en soulignant aussi qu’il ne s’agit " en aucun cas de rouvrir le débat " : " On sait tous que si nous ne prenons rapidement les décisions nécessaires, nous aurons à faire face très vite à de nombreux problèmes ".



Dans le courant du mois de mars, les conclusions issues des ateliers thématiques permettront de définir le calendrier des réformes " sur les 2 à 3 années qui viennent ", a aussi précisé le ministre de la Santé.