Un charnier avec au moins 14 cadavres découvert au Mexique

Mexico, Mexique | AFP | samedi 05/08/2017 - Un charnier contenant au moins 14 cadavres a été découvert dans une zone montagneuse de l'Etat de Zacatecas, dans le nord du Mexique, ont annoncé les autorités locales.



"Nous avons découvert quatorze corps, onze hommes et trois femmes. Dans certains cas, les corps étaient découpés en morceaux, d'autres avaient les mains attachées", a expliqué au cours d'une conférence de presse le procureur de Zacatecas, Francisco Murillo.



La fosse a été trouvée dans les montagnes près de la ville de Valparaiso, où les forces de sécurité tentent depuis plusieurs jours de localiser et d'arrêter une bande de malfaiteurs. Les victimes pourraient avoir été tuées par ce groupe, auquel les autorités attribuent une série de vols, d'enlèvements et d'extorsions à Valparaiso, a estimé le procureur.



Les équipes de la police scientifique continuaient samedi à chercher d'éventuels nouveaux cadavres dans le charnier.



Les découvertes de fosses communes clandestines se sont multipliées ces dernières années au Mexique, certaines contenant plusieurs centaines de cadavres abandonnés par les trafiquants de drogue et autres criminels.