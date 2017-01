Un bûcheron meurt électrocuté en cueillant des noix de coco près d'une ligne électrique

HUAHINE, le 24 janvier 2017 - Un dramatique accident du travail ce matin dans le quartier Vanizette sur le district de Maroe.



La société "New Construction", mandatée par Électricité de Tahiti (EDT), a procédé ce mardi matin à l’élagage de palmes de cocotiers à proximité des lignes haute-tension sur un terrain privé situé dans le quartier Vanizette, sur le district de Maroe à Huahine.



Vers 9h45, le gérant de la société a ordonné une pause et s’est absenté pour pourvoir à l'alimentation des ouvriers. Pendant ce temps de repos, l’un des deux bûcherons s'est muni d’une perche métallique pour cueillir des noix de coco. Se faisant, il a malencontreusement heurté les lignes à haute tension (20 000 volts). Il est décédé par électrocution.



Sur directives du vice-procureur de la République, une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la brigade locale, a indiqué la gendarmerie. L'inspection du travail a été tenue informée.