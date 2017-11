Un avion militaire américain s'abîme en mer des Philippines avec 11 personnes à bord

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 21/11/2017 - Un avion militaire américain transportant 11 personnes s'est abîmé en mer des Philippines alors qu'il devait rejoindre un porte-avions américain, a annoncé mercredi la marine américaine.



Selon le ministère japonais de la Défense interrogé par l'AFP, 8 personnes qui étaient à bord de l'avion ont été secourues par des équipes de secours américano-japonaises.

Selon un communiqué de l'US Navy, "un avion de la marine américaine transportant 11 passagers et membres d'équipage s'est écrasé dans l'océan au sud-est d'Okinawa", archipel du sud du Japon.

"Des opérations de sauvetage des personnels sont en cours et leur état de santé sera évalué par l'équipe médicale de l'USS Ronald Reagan", le porte-avions américain vers lequel l'appareil se dirigeait, selon le communiqué. "Les causes de l'accident ne sont pas connues pour le moment", ajoute l'US Navy.

"Nous avons reçu un rapport initial de l'armée américaine indiquant qu'une panne de moteur pourrait être la cause" de l'accident, a déclaré aux médias le ministre japonais de la Défense, Itsunori Onodera.

Cet accident intervient alors que d'importantes manoeuvres aéronavales américano-japonaises se déroulent depuis jeudi dernier près d'Okinawa, impliquant 14.000 militaires américains et le porte-avion USS Ronald Reagan notamment.