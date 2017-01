Un appel d'offres pour rénover les planchers des fare MTR

PAPEETE, le 9 janvier 2017. L'Office polynésien de l'habitat vient d'émettre un appel d'offres pour rénover les planchers de fare MTR. Pas moins de 600 fare sont concernés.



Vous vous souvenez fin 2015, Tahiti Infos avait relayé le témoignage d’un médecin de Huahine qui s’alarmait d’un nombre considérable, parmi ses patients, de blessés suite à l’effondrement du plancher de leur fare MTR. Certaines constructions ne dataient pourtant que de 2007. Très vite, suite à cette publication, le ministre du Logement avait ordonné une expertise. Des malfaçons notamment dans le traitement anti-thermite des planchers avaient alors été relevées.



Près de 600 logements présentant des malfaçons ont été recensés à ce jour, dont une majorité construits après 2006. Ces habitations de type fare MTR ont été construites par le Fonds de Développement des Archipels (FDA).

Aujourd'hui, le Fonds de Développement des Archipels (FDA) n'existe plus. Cet Epic a été dissout en janvier 2013, c'est donc l'OPH qui a récupéré le dossier. La directrice générale de l'OPH Vaiani Garbutt a publié cette semaine un appel d'offres "en vue de la réalisation des travaux de rénovation des planchers d'environ 600 fare FDA". Ces travaux concernent Raiatea, Huahine, Maupiti et Manihi.



Le fare MTR est un type de logement social "para-cyclonique" construit dans les archipels en bois importé, contreplaqué et tôles et vanté depuis une trentaine d'années pour sa qualité et sa robustesse.