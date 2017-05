TAIARAPU EST, le 4 mai 2017. La commune de Taiarapu Est a lancé un appel à projets pour le terrain de l'ancien fort de Taravao. Ce terrain est situé à l'entrée de Afaahiti.



La diminution des effectifs des personnels militaires et civils s'est traduite par une libération de terrains au profit de six communes. En début d'année, six décrets officialisant les décrets de cession sont parus au Journal officiel. La commune de Taiarapu Est a ainsi pu bénéficier de la cession à l'euro symbolique des terrains du fort de Taravao, de la station ionosphérique et du centre d’instruction nautique. Fin mars, la commune a déjà lancé un appel à projets pour le site de l'ancienne base ionosphérique (lire encadré), elle publie désormais un appel à projets pour le site de l'ancien fort de Taravao, situé à l'entrée de la commune de Afaahiti.