Un YouTubeur assure avoir été débarqué d'un vol Delta parce qu'il parlait arabe

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/12/2016 - Un New-Yorkais d'origine yéménite très suivi sur YouTube, Adam Saleh, a été débarqué mercredi d'un vol Delta, au motif, selon lui, que des passagers étaient incommodés par sa conversation en arabe, la compagnie évoquant elle seulement un "dérangement".



Suivi par plus de 2,2 millions de personnes sur la plateforme vidéo YouTube, le jeune homme de 23 ans s'est filmé alors qu'il quittait l'appareil, qui devait relier Londres à New York, et a diffusé la vidéo sur Twitter.



"Nous avons parlé une langue différente dans l'avion et on nous met dehors", lance Adam Saleh, qui évoque, sur Twitter, une conversation téléphonique en arabe avec sa mère.



Autour de lui, plusieurs passagers semblent désapprouver le débarquement, mais au fond de l'appareil, à l'endroit où le jeune était visiblement assis initialement, plusieurs personnes lui font signe de la main en disant: "Au revoir!"



"Vous êtes racistes", lance-t-il à ces passagers. "Je parle une autre langue et vous dites que vous êtes incommodés! Je n'en crois pas mes yeux. Nous parlons un autre langue et maintenant c'est six Blancs contre nous les barbus. C'est moi qui suis incommodé".



"Ils m'ont dit: +ferme ta gueule+, mais nous n'avons pas juré", assure-t-il.



Trois heures après avoir été postée, la vidéo avait été retweetée plus de 200.000 fois.



Poussé à réagir, Delta a publié un communiqué, justifiant le débarquement par un "dérangement dans la cabine qui a amené plus de vingt passagers à exprimer leur malaise".



La compagnie a assuré avoir diligenté une enquête pour comprendre les circonstances exactes de l'incident. Elle ne mentionne pas la conversation en arabe.



Interrogée par l'AFP au sujet de cette conversation, Delta n'a fait aucun commentaire.



Adam Saleh avait été nommé en 2014 aux "Shorty Awards", qui récompensent le meilleur des réseaux sociaux, en raison de son statut de "star de YouTube", selon le site de vidéos. Il poste notamment beaucoup de vidéos de blagues.



