Un SDF s'accuse de vols pour aller dîner à Nuutania

PAPEETE, le 12 juillet 2017 - Le sans domicile fixe d'une trentaine d'années a expliqué aux policiers qu'il en avait marre de traîner dans la rue et qu'il voulait aller en prison. Mais son dossier n'était pas assez lourd.



L'individu s'est spontanément présenté au commissariat de police de l'avenue Pouvana'a a Oopa mardi en fin d'après-midi pour s'accuser de deux vols avec effraction : l'un commis dans le quartier de la Mission à Papeete, l'autre dans une maison du côté de Faa'a.



Placé en garde à vue le temps pour les policiers de vérifier ses dires, le sans domicile fixe en a profité pour leur expliquer que s'il se livrait de la sorte, c'est parce qu'il en avait " marre de traîner dans la rue " et qu'il voulait aller à Nuutania " pour dormir et manger ".



Si les investigations ont bien permis de lui attribuer la responsabilité de l'un des deux vols dénoncés, le délit ne justifiait pas de placement en détention. A son grand désespoir, l'homme a donc quitté le commissariat, libre, pour retrouver la rue. Avec en prime une convocation au tribunal en main.