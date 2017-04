Un Polynésien va défendre nos couleurs aux championnats d'Europe

PAPEETE, le 10 avril 2017 - Notre champion d'escrime vétéran Jean Cuneo va s'envoler pour l'Italie pour se confronter aux meilleurs escrimeurs du moment. Il portera haut les couleurs de la Polynésie aux championnats d'Europe, puis aux championnats de France. Le sportif, comme toujours, en profite pour faire passer son message : le sport c'est bon à tous les âges !



A 64 ans, Jean Cuneo déborde d'énergie. Il va décoller pour l'Italie avec pour objectif de participer aux championnats d’Europe de fleuret en Italie, dans la ville de Chiavari, du 25 au 28 mai. Juste après, il enchaînera sur le championnat de France de fleuret à Limoges les 3 et 4 juin.



En compagnie de son ami de l'Escrime Tiki Club, Bruno Sanchez, Jean Cuneo s'est déjà fait remarquer en remportant une médaille d'or en fleuret vétéran aux Océanias 2016, et une médaille d'argent aux masters asiatiques. Il est également classé dans le top 10 métropolitain des Vétérans 3. Il va maintenant tenter de se confronter aux meilleurs escrimeurs européens en Italie.



Le sportif en profite, encore une fois, pour renouveler son message d'encouragement aux vétérans de plus de 40 ans, qu'il met en pratique tous les jours dans son quotidien : "La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de la bonne santé. Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une maladie chronique non transmissible à améliorer leur état de santé et à prévenir l’aggravation ou la récidive de ces maladies. Le sport pratiqué régulièrement, une alimentation bio sans produits industriels, un sommeil régulier sans oublier la joie de vivre, sont autant d'atouts qui nous permettent de garder la forme et de rester en bonne santé !" Jean Cuneo remercie enfin ses sponsors, le Bora Bora Lounge et Fenua Créations.