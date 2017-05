Un Marché polynésien à la Délégation de la Polynésie française à Paris

PAPEETE, le 04 mai 2017 - Un marché polynésien se tiendra, de 10h à 20h, du 18 au 24 mai, au 28 boulevard Saint Germain, dans le Ve arrondissement de Paris. Ce sera l’occasion d’acheter un cadeau original à quelques jours de la fête des mères.





La Délégation de la Polynésie à Paris, hébergera un marché Polynésien de 10h à 20h, du 18 au 24 mai, au 28 boulevard Saint Germain, dans le Ve arrondissement de Paris. Lors de ce marché, le public parisien se verra proposer un parcours au sein de la Délégation qui le mènera du porche, grand ouvert, à la boutique, en passant par la cour intérieure. Autant de lieux où dix exposants et deux tatoueuses proposeront leurs créations et savoir-faire. Livres, bijoux, perles, monoï, artisanat, tissu, pareo, montres décorées de nacre, produits cosmétiques, vanille, verres gravés. Autant de produits de qualité, disponibles à quelques jours de la fête des mères, prévue le 28 mai, pour un cadeau original.



Si les jeunes et moins jeunes pourront se faire tatouer par Hina et Poerava, des tatouages éphémères seront aussi proposés aux enfants.

Promotion de la culture



La Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang, a souhaité que cet événement soit l’occasion de promouvoir la culture polynésienne. L’accent sera mis sur sa beauté mais aussi sa richesse avec des démonstrations régulières (tressage, usage du monoï et du pareo, contes et légendes, etc) ainsi que des explications sur l’origine du tatouage, sa signification, ainsi que celle des pas de danses ou de certaines expressions de la langue maohi. Par ailleurs, des panneaux didactiques sur la flore, la faune, la géographie et l’histoire du fenua permettront à tous de mieux connaître notre collectivité d’Outre-mer.



De nombreux artistes, dont Théo Sulpice et sa troupe Tahiti Show, Tea ou encore la danseuse Poehere Viaux, se joindront à la fête en assurant des animations régulières tout au long de la journée. Les entreprises et associations présentes seront la parfumerie Tiki, Tahitian Secrets, Terre d’Iris, OZ Tahiti, les Editions Au vent des Iles, Temanus, Nana’o Verres, Keyshi, les associations Tamariki Oparo Breizh et Heipura Nui, ainsi que les tatoueuses Hina et Poerava.



d'après communiqué de la présidence