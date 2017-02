Un Canadien disparu depuis 2012 retrouvé vivant en Amazonie

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | vendredi 10/02/2017 - Un Canadien disparu depuis près de cinq ans a été retrouvé au Brésil après avoir erré des semaines en pleine forêt amazonienne, parfois pieds nus au beau milieu d'une jungle abritant jaguars et caïmans.



Souffrant de schizophrénie, Anton Pilipa, âgé de 39 ans, avait été vu pour la dernière fois en 2012, à Vancouver.



La police brésilienne l'a retrouvé d'abord sur une autoroute de Ji-Parana, dans l'État de Rondonia (nord-ouest), le 28 novembre, alors qu'il slalomait dangereusement entre les voitures et les camions.



"Il ne parlait pas portugais, n'avait pas de documents et souffrait manifestement de troubles mentaux. Il disait plein de gros mots et des phrases qui n'avaient aucun sens", a décrit Helenice Vidigal, agent de la police routière appelée pour le retirer de la route, qui a raconté jeudi toute l'histoire sur Facebook, un récit confirmé par un communiqué officiel de la police.



Le jeune homme ne donnait aucune indication au sujet de sa famille, mais disait vouloir parler à la police montée canadienne, ce qui a poussé la policière à contacter les autorités de ce pays.



Anton Pilipa a alors été interné dans un hôpital psychiatrique de la région mais s'est enfui le 8 décembre, quelques jours avant que l'agent de police ne parvienne finalement à identifier sa famille canadienne.



Les autorités brésiliennes ont mené des recherches dans toute la région et sont restées sans nouvelles jusqu'au 25 décembre, quand un témoin l'a identifié près d'une route de l'État voisin d'Amazonie.



"C'est là que nous nous sommes mis vraiment à craindre pour sa sécurité, parce qu'il se trouvait dans la jungle amazonienne, avec des prédateurs comme des jaguars, des caïmans ou des serpents", a expliqué Mme Vidigal.



Il a finalement été retrouvé le 3 janvier à Manaus, la capitale de l'Amazonie, et son frère l'a ramené au Canada, après s'être rendu au Brésil grâce à une campagne de dons via internet lancée par sa famille.