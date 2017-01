Un Australien tué par un crocodile en traversant à gué une rivière

Sydney, Australie | AFP | vendredi 19/01/2017 - Un quadragénaire australien a été tué par un crocodile en traversant à gué une rivière du nord de l'île-continent, en un passage notoirement connu pour être infesté de ces dangereux reptiles, a annoncé vendredi la police.



De nombreux panneaux mettent en garde les piétons franchissant Cahill's Crossing, en lisière du Parc national de Kakadu, dans le Territoire du Nord.



Ce gué emprunté par les voitures a en effet été le théâtre de nombreuses attaques de crocodiles, et les reptiles y sont souvent visibles depuis la berge. Il est souvent infranchissable de septembre à mai car les eaux de l'East Alligator River sont gonflées par les précipitations.



Un homme de 47 ans a cependant tenté jeudi après-midi de le franchir à pied, derrière deux femmes, a indiqué la police australienne.



"Les deux femmes sont passées mais l'homme a été porté disparu peu après", a déclaré dans un communiqué Warren Jackson, de la police locale.



Les autorités ont retrouvé le corps de la victime deux kilomètres en aval, et ont abattu un crocodile de 3,3 mètres.



"Cahill's Crossing est connu pour ses crocodiles. C'est de la folie d'emprunter ce gué à pied", a déclaré à l'Australian Broadcasting Corporation Bob Harrisson, de la police locale.



"Compte tenu de la taille des crocodiles dans la zone, c'est jouer avec sa vie."



Le crocodile marin (Crocodylus porosus) vit dans les marais et les rivières des régions côtières du nord du pays, et tolère aussi bien l'eau salée que l'eau douce. Son poids peut atteindre une tonne et sa taille 7 mètres, ce qui en fait le plus gros reptile vivant.



Espèce protégée depuis 1971, elle n'est plus considérée comme menacée et sa population oscillerait entre 75.000 et 100.000 individus. Les crocodiles tuent en moyenne deux personnes chaque année.



Plusieurs centaines de reptiles sont abattus chaque année dans le Queensland et dans le Territoire du Nord voisin afin de protéger les populations et le bétail.



En mai, une femme de 46 ans avait été happée par un crocodile lors d'une baignade nocturne sur une plage du nord de l'Australie, dans une zone également connue comme étant infestée de crocodiles.