USA: quand Katy Perry s'incruste à un mariage

Chicago, Etats-Unis | AFP | lundi 23/10/2017 - La chanteuse américaine Katy Perry a fait une apparition surprise samedi soir lors de la réception de mariage d'un couple à St Louis (Missouri), prenant des photos et dansant avec eux.



Elle se trouvait dans cette ville du centre des Etats-Unis pour un concert dans le cadre de sa tournée "Witness", lorsqu'elle et son entourage sont entrés dans la salle de réception de l'hôtel Four Seasons où Hayley Rosenblum et Blonie Dudney célébraient leur union.

"Elle a demandé aux mariés si elle pouvait s'incruster à leur mariage et ils ont tous les deux dit +oui+", a expliqué à l'AFP Amy Prada, une invitée du couple.

"Tout le monde a été sous le choc et agréablement surpris", a-t-elle raconté, disant que la chanteuse était restée une quinzaine de minutes, dansant avec le couple et prenant des "selfies" avec les invités.

Katy Perry a également mentionné ce mariage lors de son concert dimanche, selon des messages postés sur les réseaux sociaux.