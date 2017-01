USA: des centaines de milliers de personnes aux "Marches des femmes" contre Trump

Washington, Etats-Unis | AFP | samedi 21/01/2017 - Des centaines de milliers de personnes participaient samedi aux Etats-Unis aux "Marches des femmes" organisées pour la défense des droits civiques et contre le président Donald Trump investi la veille, selon plusieurs sources.



Dans la capitale, où avait lieu le plus grand rassemblement, 275.000 voyageurs avaient pris le métro en fin de matinée, soit 50% de plus que pour l'investiture de M. Trump la veille à la même heure, selon l'autorité de transport WMATA.



Les organisateurs ont en outre relevé leur estimation de participation de 200.000 à 500.000 personnes, selon le maire adjoint de Washington, Kevin Donahue.



La foule était compacte sur une dizaine de pâtés de maison ou environ 1,5 kilomètre sur Independence Avenue à Washington où la marche était prévue, et il était impossible de traverser ce boulevard, selon des journalistes de l'AFP sur place.



Des milliers de personnes qui n'avaient pas pu accéder à cette avenue marchaient sur le National Mall voisin, l'esplanade du centre de la capitale, où vendredi une foule de partisans de Donald Trump ont assisté à son investiture.



D'autres manifestations avaient lieu à Boston, New York (nord-est), Denver (ouest).



A Chicago (nord), la marche s'est transformée en rassemblement compte tenu de l'affluence, selon la police. Elle réunissait quelque 150.000 personnes, selon le Chicago Tribune.