UPF : les résultats de l'élection des représentants au sein des trois instances centrales

PUNAAUIA, 23 mars 2017 - Les étudiants et personnels de l’Université de la Polynésie française ont voté les 21 et 22 mars 2017 pour élire leurs représentants au sein des trois instances centrales : le Conseil d’Administration (CA), la Commission de la Recherche (CR) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU).



Ces deux dernières commissions constituent le Conseil Académique (CAc). Ce scrutin a été marqué par des taux de participation des personnels enseignants et administratifs très élevés (78% au CA, CFVU et CR). Les étudiants qui devaient se prononcer sur trois listes se sont également largement mobilisés. Les trois listes faisant à peu près jeu égal dans le résultat.



L’arrêté du 23 mars 2017 de proclamation des résultats fait état de :