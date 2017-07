Turquie: un chien mélomane nouvelle star des réseaux sociaux

Istanbul, Turquie | AFP | vendredi 30/06/2017 - Un chien errant vraisemblablement mélomane est devenu la nouvelle star des réseaux sociaux cette semaine après la diffusion d'une vidéo le montrant s'inviter sur scène pendant un concert de musique classique en Turquie.



La scène se déroule la semaine dernière près d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie : alors que l'Orchestre de chambre de Vienne dirigé par le Suédois Ola Rudner joue la quatrième symphonie de Mendelssohn, le chien monte sur scène, l'air absorbé par les notes.



Il déambule quelques instants d'un pas de sénateur sur scène, avant de se lover aux pieds d'un violoniste qui ne parvient pas à réprimer un sourire. A cette vue, des éclats de rire fusent du public, puis des applaudissements retentissent.



La vidéo de la scène, qui s'est déroulée lors du festival international d'Izmir, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux en Turquie puis dans le monde, alors que les chiens et chats des rues sont globalement traités avec respect par les Turcs.



"Le moment le plus mignon de la musique classique", a commenté sur Twitter Fazil Say, pianiste turc de renommée mondiale qui s'est produit lors du festival.



