Turouru Temorere reçoit ses cadeaux

PAPEETE, le 5 juillet 2017 - Turouru Temorere a débuté, ce mercredi, ses visites aux partenaires et sponsors de Miss Tahiti. Une première journée consacrée à des dédicaces et à la réception de ses premiers cadeaux.



La nouvelle reine de beauté a reçu une voiture ainsi qu'un beau collier de perles. Entourée de ses dauphines, elle s'est, ensuite, rendue dans nos locaux afin d'y faire une séance de dédicaces. La journée de remise des cadeaux a débuté chez le concessionnaire Toyota. Miss Tahiti 2017, Turouru Temorere, a reçu sa première voiture, une Totoya hybride PriusC. Elle était accompagnée de ses deux dauphines, Hinatea Blais et Tehani Blanc ainsi que de Miss Heiva. Après cette première visite, Miss Tahiti et ses dauphines se sont rendues au Musée de la perle Robert Wan ou elles ont chacune reçu un collier de perles. Un sautoir a été remis à Miss Heiva. Les quatre jeunes femmes ont, ensuite, participé à une première séance publique de dédicaces qui a continué en début d'après-midi à la boutique Vini de Fare Toni pour se poursuivre dans les locaux de Tahiti Infos à Fare Ute.