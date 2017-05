"Tumu-Ao", un spectacle aérien qui marie 'ori tahiti et pole dance

Papeete, le 23 mai 2017 - Pour son deuxième spectacle intitulé "Tumu-Ao", l'école Tahiti Pole Art a eu la brillante idée de marier pole dance, tissu aérien, contorsion et 'ori tahiti. Vendredi 9 juin, une cinquantaine de danseurs évolueront sur la scène du Grand théâtre et vous conteront l'histoire d'amour de deux amants polynésiens.



"Tumu-Ao", que l'on peut définir en reo tahiti par "l’arbre, le fondement de la source" et par extension "l’harmonie des cieux et de l’univers", est un spectacle inédit créé par Vaiana Mahinui, la directrice de Tahiti Pole Art, et son cousin Toanui Mahinui, aidés par des artistes de l'école. Adepte du 'ori tahiti depuis son plus jeune âge et de la pole dance depuis 2011, Vaiana partage avec ses élèves ses deux passions et marie parfaitement la pole dance à la culture polynésienne. Après "Avalane", sur le thème de l'eau, la terre, l'air et le feu, la jeune femme talentueuse, titulaire du certificat Pole Dance Instructor Certification (PDIC), réalise ainsi son rêve avec ce deuxième show de l'école.



La directrice artistique confie : "Je souhaitais unir mes deux passions, rallier ces deux univers artistiques. Comme moi, beaucoup de filles qui font de la pole dance sont aussi issues du 'ori tahiti, alors c'était le moment de réaliser ce spectacle. Pendant 1h15, le public découvrira 16 tableaux ; certains mettent en avant une discipline en particulier, d'autres les mélangent." Responsable des chorégraphies, Vaiana jouera également le rôle de la reine des Pounini, le peuple des piliers rotatoires. Quant à Toanui, un artiste reconnu dans le milieu de la danse traditionnelle, il sera le chef du clan des Nai, des danseurs agrestes. Notamment musicien et danseur dans le groupe Hei Tahiti, il a obtenu la médaille d'or de 'ori tahiti 2016 et le titre de 2e meilleur danseur au Heiva i Tahiti 2014, et enseigne aujourd'hui au Conservatoire artistique.