Tuehu Brothers et Karl Gooding nouveaux Miss et Mister Arue

Cela faisait six ans que Arue n'avait pas eu de Miss. Le mal est réparé, Tuehu Brothers et Karl Gooding ont été élus Miss et Mister Arue 2017, dimanche soir. Les candidates au titre de Miss Arue ont mis le feu dimanche soir lors de la soirée de gala au motu de Arue. Kahili Tatoa et Matatini Mou ont été nommées première et deuxième dauphines, tandis que Karelle Fuller a remporté le titre de Miss Heiva Arue.