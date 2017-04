Tuberculose : 83 enfants sous traitement préventif

Animée par le Dr Lam Nguyen, responsable du service des maladies infectieuses à la Direction de la santé, cette réunion avait ainsi pour but de calmer les esprits et de dévoiler le protocole mis en œuvre, de concert avec le Bureau de veille sanitaire et les services d'hygiène scolaire. Deux rendez-vous sont prévus à partir du 24 avril : individuellement et accompagnés par leurs parents, les enfants devront tout d'abord faire un examen médical, une intradermoréaction (IDR) et une radio des poumons. "Il s'agit de déceler d'éventuels signes cliniques chez les enfants, bien que la malade en question ne développe pas de forme contagieuse importante,", explique le Dr Lam Nguyen. Et de préciser : "La contagion se fait essentiellement par voie aérienne. Les formes contagieuses existent quasiment que chez les adultes, et très rarement chez les enfants." La deuxième consultation permettra ensuite la validation de la mise en route du traitement préventif ou l'approfondissement des examens en cas de doutes sur les résultats.



Quoi qu'il en soit, tous les enfants suivront pour le moins un traitement antibiotique avec la prise, à jeun, de deux médicaments par jour, et ce pendant trois mois. Le personnel technique et enseignant sera également placé sous traitement, l'objectif étant de baisser le risque de transmission de 80 à 90 %. Tout le protocole sera pris en charge par la Direction de la santé et la Caisse de prévoyance sociale. Pour autant, le temps d'incubation de la bactérie durant plusieurs semaines, la vigilance restera de mise pendant deux ans. Les symptômes à surveiller sont notamment une perte de poids, un retard dans la croissance, une forte transpiration pendant la nuit, une toux importante, ou encore de la fièvre. Touchant particulièrement les personnes vivant dans des conditions précaires, la tuberculose a causé la mort de cinq personnes en Polynésie l'année dernière et provoque environ 1,5 million de décès par an dans le monde.