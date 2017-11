Tuamotu : Anaa emprunte 15,5 millions de francs à l'AFD

PAPEETE, le 30/11/2017 - Une convention de financement a été signée ce mercredi entre la commune de Anaa et l'agence française de développement (AFD), à hauteur de 15,5 millions de francs. Des fonds qui serviront à acheter un chargeur excavateur et une pelle hydraulique.



Calixte Yip, tāvana de Anaa et Thierry Paulais, directeur de l'Agence française de développement (AFD) ont signé ce mercredi après-midi une convention de financement à hauteur de 15,5 millions de francs. " Ce prêt, accordé à un taux à 0 %, est destiné au financement d’investissements de son budget communal, et plus particulièrement : l’acquisition d’un chargeur excavateur et d’une pelle hydraulique ", indique le communiqué de l'AFD.



Des moyens qui renforceront le parc à matériel de la commune.



" Ainsi, après Manihi, Puka Puka, Makemo et Gambier, Anaa est la cinquième commune de la subdivision des Tuamotu-Gambier à être accompagnée par l’AFD en 2017 ", conclut le communiqué.