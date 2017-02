Trophées du Sport – La grande famille du sport polynésien réunie

Le spectacle, retransmis en direct sur Polynésie 1e, a commencé par une scène symbolique, une jeunesse polynésienne en mouvement, fière de tenir le drapeau du Pays. La coordination de la soirée a été assurée par Kaha Brown de la société Tahiti Expert Events. La direction artistique de Christopher Prenat a su ajouter un peu de décontraction dans ce monde du sport cloisonné et parfois tellement focalisé sur le désir de réussite, il faut l’admettre, qu’il en oublie parfois de se détendre.



La soirée organisée sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des sports, aura permis de réunir pour la bonne cause Nicole Sanquer-Fareata, la Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports et Tauhiti Nena, le président du comité olympique de Polynésie et également membre du jury du concours. Après le discours de Mme la Ministre, le directeur marketing d’Air Tahiti Nui Torea Colas, artisan de la première heure du concours, est monté sur scène pour remettre le prix du meilleur espoir femme qui a été décerné à la jeune surfeuse de Huahine Vahine Fierro.



Sarah Moux, directrice de Hine Magazine et gérante de Fenua Com, société éditrice de Tahiti Infos a été invitée à remettre le prix du meilleur espoir homme au champion de France cadet de lancer de javelot Teura Tupaia.



Patrick Moux, président et fondateur de Vodafone Polynésie et son équipe ont salué le courage et les performances de trois athlètes handisport : Patrick Viriamu, champion de Handi-va’a qui réside à Tubuai et qui était représenté par Pauline Moua la vice-présidente de la fédération handisport, Arsène Aie et Christian Chee Aye.



Anthony Pheu, directeur du service de la jeunesse et des sports également membre du jury, a remis le prix de la meilleure équipe féminine à l’AS Teva Va’a représentée par Philippe Bernadino et sa nièce Hinatea. Cécile Tiatia, directrice technique de la Ministre de la jeunesse et des sports Nicole Sanquer et membre du jury, a remis le prix de la meilleure équipe masculine aux Tiki Toa qui sont montés tous ensemble sur scène. On aura noté l’absence de Naea Bennett et Teva Zavéroni actuellement en Floride dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe du monde de beach soccer aux Bahamas.