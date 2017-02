Trophées du Sport 2017 – La soirée sera ouverte au public

La conférence de presse a été menée par Nathalie Montelle, rédactrice en chef de Tahiti Infos, en présence de Cécile Tiatia représentante du Ministère des sports, Tahia Teikikaine pour Air Tahiti Nui, Gerald Purfer pour Polynésie 1e et Antony Pheu, le directeur de l’institut de la jeunesse et des sports.



Nathalie Montelle a rappelé l’historique de ce concours qui a été initié en 2015 par le service des sports de Tahiti Infos, en partenariat avec Air Tahiti Nui. Polynésie 1e est devenu le deuxième partenaire majeur dès la deuxième édition en 2016 et cette année le trio a été rejoint par le Pays à travers le Ministère des sports et l’Ijspf.



Comme lors des deux précédentes éditions, 18 nominés (12 hommes et 6 femmes) ont été sélectionnées par le service des sports de Tahiti Infos en fonction de leurs performances au cours de l’année 2016 mais aussi en fonction de leur état d’esprit et de leur discipline dans l’air du temps. Cette sélection fera l’objet d’un podium déterminé par les votes du public. (SMS et Tahiti Infos papier)



La grande nouveauté de l’édition 2017 aura été la constitution d'un Jury et d’une autre sélection, plus large, basée essentiellement sur les performances réalisées par les athlètes présents sur la liste des 65 athlètes de haut niveau du Pays. Ces catégories sont : Meilleur athlète homme et femme, meilleur espoir homme et femme, meilleure équipe homme et femme et meilleur athlète handisport. Les prix de ces catégories seront soumis aux délibérations du jury.



Deux prix non soumis aux décisions du jury seront également remis, celui du meilleur ambassadeur ATN et celui de la personnalité sportive de l’année, le prix spécial Tahiti Infos.