Trois soirées gastronomiques avec le chef étoilé Patrick Lenôtre

PAPEETE, le 27 février 2017 -Les 3, 4 et 5 mars le grand chef étoilé Patrick Lenôtre s'invite dans les cuisines du Sofitel de Moorea pour trois événements gastronomiques une programmation et des menus à faire frémir les palais gourmands.



Guillaume Burlion, le chef de cuisine du Sofitel, depuis bientôt deux ans, a un CV qui en ferait pâlir plus d'un. Le chef qui a fait ses armes dans les cuisines de Patrick Lenôtre, il est arrivé en Polynésie avec l'objectif de faire du K un restaurant étoilé. Ancien apprenti du chef étoilé Patrick Lenôtre auprès duquel il est resté 12 ans, Guillaume Burlion, a décidé de faire venir le chef à la renommée internationale , " Il n'y a pas encore le guide Michelin en Polynésie française et nous essayons d'avoir une qualité de ce niveau, pour cela, il faut faire de la bonne cuisine et faire de semaine gastronomique avec de grands chefs, faire parler de ce qui se passe ici. " Faire venir celui qu'il considère comme son " père spirituel " s'inscrit dans cette lignée.



L'histoire des deux hommes remonte aux débuts du chef Burlion en cuisine, "J'ai commencé avec Patrick Lenôtre en tant qu'apprenti et c'est lui qui m'a formé jusqu'au titre de chef et confié un de ses restaurants en tant que chef. J'ai travaillé avec lui pendant une douzaine d'années. Je suis passé par tous les endroits de la cuisine. Nous avons cette bonne entente qui est toujours restée. Je suis resté en relation avec lui." Plus tard, dans les différents restaurants qu'il reprend, qu'il monte ou qu'il transforme, aux États-Unis, à Hawaii, au Japon, Guillaume Brulion fait systématiquement appel au chef Lenôtre pour les événements gastronomiques de ses restaurants étoilés.



Le chef Lenôtre s'invitera donc dans les cuisines du Sofitel de Moorea pour trois événements d'exception. Pour la soirée du 3 mars dite soirée de Prestige, Guillaume Burlion et Patrick Lenôtre préparerons un diner en quatre plats " ce sera les retrouvailles et nous préparerons ce repas ensemble. Patrick Lenôtre ira à la rencontre des convives. Pour le menu de prestige, ce sera un menu avec des produits qu'on n'a jamais eu en Polynésie, ce sont les meilleurs produits, les plus chers qui existent. Il y aura du loup de mer des profondeurs océanes, un poisson qui vit à 3000m de profondeurs et des langoustines, du caviar, de la truffe fraîche... Ce sont des produits spécifiques, très rares que l'on fait venir spécialement pour cette soirée", explique le chef Burlion.



Le 4 mars, la soirée de Gala se présente comme un buffet, avec de grands plats gastronomiques dans le cadre du restaurant Pure. Le buffet façon Escoffier se fera dans l’esprit de ceux proposés à la Maison Blanche aux États-Unis. La soirée de gala sera également une soirée animée. Concerts, spectacles de danse, danses du feu, show laser et même un clown pour les enfants sont prévus au programme.

Enfin le week-end s'achèvera sur un brunch à la française "Patrick Lenôtre", animé par un concert d'ukulele et un clown pour les enfants.



La soirée Prestige et la soirée de Gala s'organisent en partenariat avec le Rotary Club. Ainsi, une partie des fonds récoltés lors de la soirée seront reversés à l'organisme. Pour la soirée prestige, le Sofitel reversera 20 000 par repas au Rotary Club de Papeete.



Infos pratiques

Vendredi 3 mars soirée d'exception prestige "Patrick Lenôtre" 65000XPF/personne (boisson incluses)

Samedi 4 mars Soirée de Gala "Patrick Lenôtre" de 18h30 à 1h 20.000XPF/personne

Dimanche 5 mars Brunch à la français "Patrick Lenôtre" 6900 XPF

Le repas de gala, il y aura un spectacle, un show laser ce sera au restaurant pure on table sur 250 convives.



Patrick Lenôtre

Patrick LENÔTRE est le Directeur Technique de l'Institut Culinaire Alain & Marie LeNôtre à Houston. Avec plus de 30 ans d'expérience, Patrick Lenôtre est l'un des plus éminents Chefs de France. Il a été élu Chef de l'année par la presse culinaire française en 1986. A 26 ans, Patrick a été le plus jeune chef de France à recevoir deux Etoiles Michelin, il a été le Chef Français le plus "décoré" avec 3 restaurants entre 1984 et 1986.



En tant que Chef de Cuisine de deux des restaurants parisiens LENÔTRE ,"le Pré Catelan"et le "Pavillon Elysée", il a eu pu préparer des dîners et réceptions pour des dignitaires et des Présidents de la République Française (Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac) ainsi que de nombreux dirigeants étrangers en visite officielle en France.



Fondateur de l’institut culinaire de Houston (Texas), il a officié à la Maison Blanche pour le président Bush.

Le chef à la renommée internationale a reçula médaille de "Chevalier du Mérite Agricole" il est également "Chevalier des Arts et des Lettres". Il siège aujourd’hui auprès de ses pairs à l’académie culinaire française.