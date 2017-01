Trois paquebots cette semaine à Papeete

PAPEETE, le 24 janvier 2017. Trois paquebots feront escale cette semaine à Papeete.



Le Sirena de la compagnie Oceania Cruises sera à Papeete à partir du mardi 24 janvier à 18 heures et ce jusqu'au jeudi 26 janvier 5 heures. Ce bateau peut accueillir 680 passager et 370 membres d’équipage à son bord. Le Sirena a programmé cinq "turn around" (opération de débarquement et d’embarquement de nouveaux passagers) au départ de Papeete pour une croisière de 10 jours dans les îles.



L’Albatros de la compagnie Phoenix Reisen sera à Papeete à partir de ce mercredi 25 janvier à 8h00 et ce jusqu'au jeudi 26 janvier 5 heures. Ce navire peut transporter 800 passagers et 340 membres d’équipage à son bord. Après Nuku Hiva, il s'est arrêté à Rangiroa avant de prendre la direction de Papeete. Après Tahiti, il ira à Moorea et à Bora Bora.



Le Pacific Venus de Japan Cruise Line sera à Papeete le samedi 28 janvier à partir de 20h00 et ce jusqu’au dimanche 29 janvier 18 heures. Ce paquebot peut accueillir 680 passagers et 280 membres d’équipage.



Après Tahiti, il prendra la direction de Bora Bora puis Nuku Hiva, Ua Pou, Rangiroa et Moorea.