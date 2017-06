Trois nouveaux académiciens pour le Fare Vãna'a

Emma Faua-Tufariua a consacré sa vie à un ministère de l'Église protestante maohi en tant que femme de pasteur, en tant que membre de la commission des femmes et en tant qu'enseignante à l'école pastorale. Elle a beaucoup œuvré dans la formation des pasteurs de l'église et surtout dans les études biblique et le Nouveau Testament et à sa traduction.



Cette journée a une saveur particulière ?

Oui, c'est l'officialisation de notre entrée dans l'académie Tahitienne. Ça a l'air d'une grande institution, mais c'est un lieu où il travailler, réfléchir, faire des recherches, améliorer la langue tahitienne pour qu'elle puisse être utilisée par tous, qu'elle puisse traduire, exprimer ce qui se dit dans le monde actuel. Il y a du vocabulaire qui existe en français pour lequel il faut trouver l'équivalent en langue tahitienne.



Il y a des désaccords entre l'Église protestante maohi et le fare Vãna'a, cela ne vous met-il pas en difficulté ?

Je pense qu'il ne faut pas en faire une opposition. Aujourd'hui je dois faire des efforts pour m'adapter à la graphique du Fare Vãna'a. J'ai moi-même à jongler avec leurs deux graphiques. Mais je pense qu'il faut arriver à concilier, trouver un compromis entre les deux graphiques. C'est l'usage de la langue qui va faire qu'une graphique va être adoptée plus facilement qu'une autre.



Qu'est-ce qui t'a motivé à déposer ta candidature ?

A côté des appels au niveau des membres de l'académie. En plus de ces invitations, je pense que c'est mon amour pour les langues. Quand j'étais étudiante, je suis tombée amoureuse de l'anglais et puis j'ai découvert les langues bibliques, le contact a aussi été facile. J'ai cet amour des langues et je pense que je peux apporter quelque chose pour les travaux de l'académie tahitienne.

Immortels, nous sommes tous humains. Il faudra bien accepter un jour le fait que nous devrons partir si on parle d'immortalité il faut surtout viser cela pour la langue. C'est la langue qui doit continuer à être utilisée et c'est elle qui doit être immortelle. Nous ne sommes que des instruments qui participent à l'immortalité de la langue.