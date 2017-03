Trois morts sur les routes de Tahiti ce week-end

PAPEETE, le 20 mars 2017 - C'est un week-end noir qui vient de s'achever sur les routes de Tahiti. Deux scootéristes et un automobiliste ont trouvé la mort entre vendredi et dimanche. Les accidents se sont produits à Punaauia et à Hitia'a o te Ra.



Le plus récent de ces trois accidents mortels s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, à hauteur de la station Mobil du PK 15,2 à Punaauia, a-t-on eu confirmation ce matin auprès de la gendarmerie. La victime est un scootériste de 41 ans. Le pilote du deux roues, qui circulait en direction de Paea, s'est déporté sur la voie de gauche pour une raison qui reste à déterminer. Un véhicule Chevrolet qui arrivait en sens inverse n'a pas réussi à l'éviter. La victime ne portait pas son casque et des témoignages évoquent un défaut d'éclairage de son engin.



La route a aussi tué dimanche, du côté du PK 42,3 à Hitia'a O Te Ra. Cette fois, c'est un automobiliste seul en cause qui a perdu le contrôle de sa Peugeot 206 pour finir sa course contre un arbre au bord de la chaussée. Il était 21 h 30. La victime, née en 1994, a été tuée sur le coup. Des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer une éventuelle consommation d'alcool ou de produits stupéfiants dans le cadre de ces deux accidents.



Vendredi dernier en début de soirée, c'est un homme de 47 ans qui avait perdu la vie après une lourde chute à scooter à hauteur du PK 11,6 à Punaauia, devant l'église Saint-Etienne. Le pilote de l'engin était manifestement ivre. Polytraumatisé, il devait décéder des suites de ses blessures dans la nuit à l'hôpital de Taaone.