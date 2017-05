Trois lycéens de La Mennais remportent le concours Proscience

PAPARA, le 11 mai 2017 - Mercredi, la remise des prix du concours Proscience a eu lieu à Papara. Ce concours était ouvert à tous les élèves de 1ère scientifique. Objectif : mettre en avant le travail personnel de recherche réalisé par les élèves et surtout leur capacité à transmettre avec clarté, enthousiasme et intérêt les expérimentations qu’ils ont effectuées, afin qu’elles soient comprises par tous.



Les grands gagnants de Proscience est l'équipe de La Mennais avec Sydney Wong, Ludovic Chan et Lauryc Vanfau qui ont traité avec rigueur un sujet original : la pile à combustible microbienne.



Afin de valoriser les Travaux Personnels Encadrés réalisés par les élèves des classes de 1ère S dans le cadre des épreuves anticipées du baccalauréat, l’association Proscience a mis en place depuis 2015 le «Concours de présentation des TPE ».



Par cette action, Proscience souhaite mettre en avant le travail personnel de recherche réalisé par les élèves et surtout leur capacité à transmettre avec clarté, enthousiasme et intérêt les expérimentations qu’ils ont effectuées, afin qu’elles soient comprises par tous.



Cette année, 10 dossiers comprenant un rapport et une bande-annonce ont ainsi été réceptionnés par le jury de Proscience.



Après une première sélection où cinq équipes ont été retenues. La finale du concours s'est déroulée mercredi au lycée polyvalent de Papara.



Trois élèves du lycée de Papara se sont positionnés sur la dernière marche du podium avec le thème : éthique et responsabilité, peut-on dire que les activités de l'Homme influencent le comportement des baleines. La deuxième place du concours a été remportée par des élèves du Sacré cœur. Les trois lycéens ont étudié le chant de la gorge. Enfin, la première place a été remportée par les étudiants du lycée La Mennais avec leur recherche sur la pile à combustible microbienne.