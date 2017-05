Trois Polynésiens révolutionnent la culture de la vanille locale

On utilise la bourre de coco comme substrat-naturel

Au lieu d'attendre quatre ans pour récolter les premiers fruits de la vanille, on peut récolter en deux ans. Ils ont trouvé la molécule qu'il faut pour accélérer la floraison et le mariage des fleurs

Il y a plusieurs aspects : celui de la technique agricole qui permet d'améliorer la productivité et le rendement des gousses de vanille. Après, il y a l'aspect moléculaire, où chaque variété de vanilla tahitensis est propre au profil aromatique

Cultiver par ces techniques agricoles

une identité génétique de vanille

De façon à mettre en avant les parfums spécifiques que nous avons dans notre vanille. Chaque variété de vanilla tahitensis présente en Polynésie a un arôme, un goût spécifique qu'il est très important de mettre en avant

On a commencé en 2004, mais nous avions déjà entamé des recherches sur la vanille. La vanille est reconnue comme étant la deuxième épice la plus chère au monde, c'est un produit qui est connu en Polynésie, au même titre que notre perle. Les cuisiniers, les grands groupes d'hôtellerie et de restauration savent que la vanille de Tahiti est une vanille de qualité. Donc, pour nous il était important de pouvoir réfléchir à une optimisation de la culture de cette orchidée. Et ensuite de pouvoir par les compétences scientifiques, apporter des fiches techniques, descriptives de notre produit pour attester de l'originalité, et aussi de la constance organoleptique, de la senteur et du goût de ce produit.

Nous, on travaille avec la nature et si on utilise les pesticides, on tue les auxiliaires qui nous aident à travailler. On peut les utiliser, mais on sait que le temps que les macro-organismes reviennent, c'est une perte de temps. Donc, la vanille va pousser moins vite et moins bien

On a tous les jours des fleurs que l'on doit marier quotidiennement. Neuf mois après, on récolte les gousses qui sont arrivées à maturité. Après, on transforme automatiquement ces produits, en poudre et en extrait liquide. Pour avoir de la poudre, on sèche la gousse de vanille dans des fours solaires. Et pour ce qui est de l'extrait liquide, on utilise la vanille mûre que l'on extrait directement à l'alcool

À partir du moment, où la liane peut tout le temps se nourrir, et que l'on contrôle la température (28°C) et l'humidité, nous constatons que nous avons une croissance de 25 centimètres par semaine de nos lianes, et une floraison tous les jours, tout au long de l'année. Nous avons plus de 5 000 fleurs par jour

Nous avons un grand terrain, et il est question de travailler avec le collège de Faa'a parce qu'ils veulent planter des arbres sur cette propriété. Et ces chercheurs planteront de la vanille et d'autres plantes qu'ils ont trouvées à Marau. Maintenant, il y a un problème d'acclimatation. Donc, ils travaillent avec un autre collègue géologue et les laboratoires qui sont à l'extérieur de notre Pays

l'idée est d'appeler les habitants de Faa'a à venir se former et ces chercheurs sont prêts à jouer le jeu. J'attends la fin des législatives, et à ce moment-là nous verrons avec les banques pour voir comment nous allons nous organiser.