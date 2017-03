Triathlon nature – X Terra Tahiti : L’édition 2017 s’annonce exceptionnelle

Le Xterra Tahiti a été sélectionné par le Jury des Trophées du sport 2017 pour figurer parmi les 6 évènements préférés des Polynésiens. Depuis une dizaine d’années, le club des « vieux sportifs œnologiquement passionnés », le VSOP, organise cet événement qui est dans l’air du temps, le triathlon nature. La discipline s’inspire du triathlon, alliant natation, vélo et course à pied mais en proposant ces disciplines en décor naturel.



Initialement connue sous le nom de « TransTahitienne », le VSOP a fait évoluer son épreuve vers le « Xterra » pour attirer plus d’internationaux, sans pour autant perdre son âme. Jean Michel Monot, René Sabatier, Jean Pierre Leloch et le regretté Loïc Lecottier, décédé prématurément de la maladie de Charcot, furent les artisans de cette belle épopée.



L’événement fête cette année ses dix ans, il se devait donc d’être exceptionnel. Le samedi 6 mai, l’organisation proposera le « Xterra Triathlon Air Tahiti Nui » et le « Fun tri » à Moorea. Le dimanche 7 mai se dérouleront le Xterra Trail « Marama Nui », le « Run & Bike » et le « Fun Trail ». Les courses majeures sont 3 : le Xterra, le Trail et le Run & Bike, les autres courses sont un peu plus « pour le Fun » et les plus jeunes.