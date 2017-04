Triathlon « Triathlon nature de Moorea » : Une mise en jambe avant le Xterra Tahiti

C’est Cédric Wane qui a su sortir du lot dès la fin du parcours de VTT, il finit donc à la première place en bouclant son triathlon en 1 heure et 8 minutes. Taarea Rainui de Punaruu termine l’épreuve en 1heure 12 et 58 secondes, devant Raplh Tcha qui finit en 1 heure 13 et 24 secondes.



Cédric Wane,



Je ne sais pas si j’ai pris une sacrée avance, mais forcément, le vélo, c’est mon point fort ! J’essaie de mettre les chances de mon côté sur le vélo et de prendre au moins la tête et si après je peux prendre une petite avance, je fais ! Aujourd’hui, j’ai toujours un point d’interrogation sur ma forme, car j’ai raté un bon bout d’entraînement depuis le début de la saison parce que j’étais malade ! Pour moi, c’est toujours un petit bonus de gagner une course localement.



Rainui Taarea, deuxième



Ça a été très dure en fait, je ne suis pas très bon en natation… J’essaie à vélo de ne pas trop rester derrière et comme la course à pied, c’est mon point fort par rapport aux autres épreuves, du coup, j’ai essayé de tout donner ! Je finis deuxième et je suis déjà satisfait.



Chez les femmes, Alice Bourgeoisat de Vahine Tri a qui s’impose et termine l’épreuve en 1 heure 22 et 08 secondes.



« Je me prépare pour le xterra, du coup c’était un bon entraînement même si la distance est plus courte que celle du Xterra. On a vraiment travaillé en intensité le rythme cardiaque ! Ça sera quand même différent le jour du Xterra. Je suis assez contente de ma performance aujourd’hui. »



Sur la compétition par équipe, c’est un trio féminin de Moorea « Orth, Emery et Teihotu » qui finissent première en 1 heure et trente-six minutes.



« Pour la natation, c’était assez compliqué, car il y avait beaucoup de courant. Pour le vélo ma collègue a eu des difficultés dans la montée, car il y avait beaucoup de boue, elle a dû beaucoup porter le vélo et en course à pied mon autre collègue a eu du mal aussi, je pense même qu’elle a dû ramper dans la dernière montée… Mais pour une première participation, on est très contente ! »



Si les organisateurs et les athlètes se disent satisfaits de l’évènement et compte bien réitérer l’année prochaine, une bonne partie des triathlètes présents pour l’évènement, se préparent à l’évènement Xterra Tahit-Moorea 2017. Rendez vous donc 06 et 07 Mai, pour du beau spectacle !